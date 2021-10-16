Рубцовск: В России на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет выделят более 28 млрд рублей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщают «Известия». С начала года российские власти направили в регионы более 270 млрд рублей из федерального бюджета. Теперь дополнительно планируют выделить еще 28 млрд на выплату пособий для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет включительно.

В связи с растущей рождаемостью правительство России также планирует направить еще 6 млрд на выплаты многодетным семьям.

Справка: Указом президента от 10 марта 2021 г. № 140 внесены изменения в указ № 199, касающиеся увеличения с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Дополнительно правительством внесены изменения в постановление № 384, предусматривающие комплексную оценку нуждаемости при назначении выплаты (учёт имущественных и финансовых накоплений, а также оценка трудового потенциала).

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