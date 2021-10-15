Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске потеплеет: погода на 14 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: oir.mobi

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 14 октября, немного потеплеет. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура +6…+11°С.

В Рубцовске Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с, порывы до 6 м/с. Температура +8…+10°С, вечером +4°С.

rubtsovskmv.ru