Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске потеплеет: погода на 14 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 14 октября, немного потеплеет. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков. А теперь подробнее.
В Алтайском крае преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура +6…+11°С.
В Рубцовске Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с, порывы до 6 м/с. Температура +8…+10°С, вечером +4°С.