ГОРНЯК22 16.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске потеплеет: погода на 14 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото: oir.mobi

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 14 октября, немного потеплеет. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура +6…+11°С.

В Рубцовске Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с, порывы до 6 м/с. Температура +8…+10°С, вечером +4°С.

rubtsovskmv.ru

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