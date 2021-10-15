ГОРНЯК22 16.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске откроется выставка графики | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото bravo.rubtsovsk.org

15 октября в 17:00 в картинной галерее имени В.В. Тихонова пройдёт торжественное открытие выставки художников-графиков “Города”. Авторы из краевой столицы – Николай Зайков и Иван Ильющенко. Управление культуры и спорта города Рубцовска приглашает всех горожан посетить уникальную экспозицию.

На открытии будут присутствовать сами художники, что даёт рубцовчанам и гостям города возможность пообщаться с авторами напрямую. Все работы объединены в единую экспозицию, однако каждый автор представит собственное видение.

Николай Зайков – профессор кафедры “Изобразительное искусство” Института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И.Ползунова, член Союза художников России. Является участником более 200 профессиональных выставок и конкурсов разного уровня, лауреат и дипломант более тридцати из них.

Иван Илющенко – воспитанник Николая Зайкова. Давно известен самобытными самостоятельными работами. Выставлялся в галереях Барнаула, Новосибирска, в ЦДХ в Москве. Является лауреатом и победителем многочисленных конкурсов. Его работы находятся в частных коллекциях в России и заграницей, продаются в галереях Италии и Испании.

rubtsovskmv.ru

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