ГОРНЯК22 16.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. История праздника, приметы, запреты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

14 октября православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Он считается одним из пяти великих церковных праздников. Его полное название Покров Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. В народе именуют Праздник Покрова или Покров день.

По преданиям, это случилось в 910 году, во время осады Константинополя. Чудо произошло во Влахернской церкви во время всенощного бдения, когда жители города  молились об избавлении от врага. К ним окружении ангелов явилась Богородица. Она сняла со своей головы покров (отсюда и пошло названия праздника – Покров Пресвятой Богородицы), чтобы раскинуть его над людьми, защищая таким образом от врагов. После этого враги отступили от стен Константинополя, город был спасен.

В Покров день нельзя делать серьезную хозяйственную работу, а также строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Запрещено сквернословить, ругаться с людьми, употреблять алкогольные напитки, желательно даже не готовить что-то серьезное до позднего ужина.

Считается, что Покров Пресвятой Богородицы – особенный день, когда все молитвы будут услышаны. Поэтому обязательно нужно прочесть молитвы Пресвятой Богородице и попросить ее о защите и помощи.

С Покровом связано много народных примет.

  • Если на Покрова улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.
  • Если дуб и береза на Покрова скинут все листья, то год будет легкий, а если не все – к суровой зиме.
  • До Покрова – осень, после Покрова – зима.
  • Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди первые морозы.
  • Если на Покров ветер южный – зима будет теплой, северный и восточный – холодной, западный – снежной.
  • Если на Покров падает снег, то и на Дмитрия (8 ноября) пойдет снег, а если снега не будет, то и на Екатерины (7 декабря) снега не будет.
  • Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро придет.
  • Какая погода на Покров, такой вся зима будет.
  • Не утеплишь дом до Покрова – всю зиму будешь мерзнуть.
  • Много блинов на Покров – дома всю зиму будет тепло.
  • Если на Покров перетопить печь яблоней, то всю зиму в доме будет тепло.
  • Покрова пришла – посиделки привела.
  • На Покров последний сбор плодов.
  • Если детей на Покров облить водой через сито, они меньше будут болеть.
  • Весело Покров проведешь – хорошего жениха найдешь.
  • Снег в свадьбу на Покров – счастье молодым.
  • Много снега на Покров – будет много свадеб в следующем году.
  • Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.
  • На Покров сильный ветер – будет много невест.
  • Если сыграть свадьбу на Покров – молодые будут жить душа в душу.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске потеплеет: погода на 14 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске потеплеет: погода на 14 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
Фото: oir.mobi В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 14 октября, немного потеплеет. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков. А теперь подробнее. В...
Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске потеплеет: погода на 14 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске потеплеет: погода на 14 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
Фото: oir.mobi В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 14 октября, немного потеплеет. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков. А теперь подробнее. В...
Рубцовск: В Рубцовске откроется выставка графики | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске откроется выставка графики | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
Фото bravo.rubtsovsk.org 15 октября в 17:00 в картинной галерее имени В.В. Тихонова пройдёт торжественное открытие выставки художников-графиков “Города”. Авторы из...
Рубцовск: В Рубцовске откроется выставка графики | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске откроется выставка графики | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
Фото bravo.rubtsovsk.org 15 октября в 17:00 в картинной галерее имени В.В. Тихонова пройдёт торжественное открытие выставки художников-графиков “Города”. Авторы из...
Рубцовск: В Рубцовске откроется выставка графики | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске откроется выставка графики | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
Фото bravo.rubtsovsk.org 15 октября в 17:00 в картинной галерее имени В.В. Тихонова пройдёт торжественное открытие выставки художников-графиков “Города”. Авторы из...
Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске потеплеет: погода на 14 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске потеплеет: погода на 14 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago
Фото: oir.mobi В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 14 октября, немного потеплеет. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков. А теперь подробнее. В...

Читать по теме:

ВТОПЕ: