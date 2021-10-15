Рубцовск: 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. История праздника, приметы, запреты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

14 октября православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Он считается одним из пяти великих церковных праздников. Его полное название Покров Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. В народе именуют Праздник Покрова или Покров день.

По преданиям, это случилось в 910 году, во время осады Константинополя. Чудо произошло во Влахернской церкви во время всенощного бдения, когда жители города молились об избавлении от врага. К ним окружении ангелов явилась Богородица. Она сняла со своей головы покров (отсюда и пошло названия праздника – Покров Пресвятой Богородицы), чтобы раскинуть его над людьми, защищая таким образом от врагов. После этого враги отступили от стен Константинополя, город был спасен.

В Покров день нельзя делать серьезную хозяйственную работу, а также строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Запрещено сквернословить, ругаться с людьми, употреблять алкогольные напитки, желательно даже не готовить что-то серьезное до позднего ужина.

Считается, что Покров Пресвятой Богородицы – особенный день, когда все молитвы будут услышаны. Поэтому обязательно нужно прочесть молитвы Пресвятой Богородице и попросить ее о защите и помощи.

С Покровом связано много народных примет.

Если на Покрова улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.

Если дуб и береза на Покрова скинут все листья, то год будет легкий, а если не все – к суровой зиме.

До Покрова – осень, после Покрова – зима.

Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди первые морозы.

Если на Покров ветер южный – зима будет теплой, северный и восточный – холодной, западный – снежной.

Если на Покров падает снег, то и на Дмитрия (8 ноября) пойдет снег, а если снега не будет, то и на Екатерины (7 декабря) снега не будет.

Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро придет.

Какая погода на Покров, такой вся зима будет.

Не утеплишь дом до Покрова – всю зиму будешь мерзнуть.

Много блинов на Покров – дома всю зиму будет тепло.

Если на Покров перетопить печь яблоней, то всю зиму в доме будет тепло.

Покрова пришла – посиделки привела.

На Покров последний сбор плодов.

Если детей на Покров облить водой через сито, они меньше будут болеть.

Весело Покров проведешь – хорошего жениха найдешь.

Снег в свадьбу на Покров – счастье молодым.

Много снега на Покров – будет много свадеб в следующем году.

Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.

На Покров сильный ветер – будет много невест.

Если сыграть свадьбу на Покров – молодые будут жить душа в душу.

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