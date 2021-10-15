Рубцовск: Рубцовские «Наследники Ползунова» выступили на фестивале Nauka 0+ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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9 октября в Рубцовском индустриальном институте (филиале) АлтГТУ им. И. И. Ползунова прошли мероприятия Всероссийского фестиваля Nauka 0+. Ежегодно в них активно участвуют преподаватели и учащиеся Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного при поддержке фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.

В 2021 году «Наследники» также вызвали неподдельный интерес гостей своими выступлениями и презентациями.

Преподаватель химии Юлия Мацанке провела научное шоу «Просто химия». Для всех гостей были показаны интересные химические реакции – фараоновы змеи, египетская ночь, вулкан, светящийся помидор и др.

Шестиклассники Сергей Соловьев, Алексей Прохоренков и Егор Явнов под руководством преподавателей Галины Страчковой и Галины Лазаревой выступили с докладом «Приемы быстрого счета или как стать математическим гением». В нем ребята рассказали об истории и правилах вычисления, а также о результатах исследования влияния умения пользоваться правилами ментальной арифметики на общую успеваемость учащихся.

Десятиклассники Константин Черданцев, Данил Хрусталев и Вадим Эпов под руководством преподавателя робототехники Валерия Лунева на площадке «Презентация четвероногой шагающей платформы» представили и продемонстрировали в работе прототипы собственных изобретений и рассказали об их создании.

«Фестиваль науки этого года проходит в рамках мероприятий Года науки и технологий. Участие наших учащихся в работе форума положительно влияет на развитие их научного потенциала, поскольку развивает опыт публичных выступлений, умение общаться с большой аудиторией и аргументированно отвечать на вопросы разного уровня сложности. Надеемся, что у наших ребят большое научное будущее, и если делать к этому будущему первые шаги, то лучше их делать на серьезных научных мероприятиях, каким и является прошедший фестиваль», – отметил директор Рубцовского филиала Центра Александр Шашок.

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