ГОРНЯК22 16.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае пройдут акции ко Дню отца | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото: astromeridian.su

В этом году президентом Владимиром Путиным был официально учрежден День отца. Согласно указу в России его будут праздновать в третье воскресенье октября. Так что в этом году, 17 октября, российские папы впервые отметят свой официальный день.

С 11 по 17 октября по стране проводятся акции, приуроченные к новому празднику.

  • “Отец-образец”
    Учащимся предлагается поздравить отца с праздником, а затем выложить видео или пост с фотографией и рассказом о поздравлении в социальной сети «ВКонтакте».
  • “К отцу на работу”
    В рамках акции участники могут провести один день на работе с отцом, а затем рассказать о его профессии и поделиться своими эмоциями.
  • “Зарядка с папой”
    Ребенок снимает видео, как он вместе с отцом делает утреннюю зарядку. Для придания атмосферности можно ускорить видео и добавить эффекты и музыку.
  • “Папин совет”
    Задание для площадки TikTok: снять видео и рассказать в нем о трех лучших советах своего отца.
  • “Папа может!”
    У каждого отец – супергерой. И у каждого свои суперспособности. Необходимо снять на видео главные сверхспособности родителя.
  • “Дело с папой”
    Выбрать занятие, которое можно сделать с папой совместно, к примеру, создать новое изобретение: кормушку для птиц, автомобиль из подручных материалов, самодельные игрушки. Процесс снять на видео.
  • “Отцово древо”
    Юному участнику предлагается провести целое генеалогическое исследование – узнать родословную отца, дедушки и прадедушки по папиной линии, а затем описать это и приложить фотографии.

Все фото и видео рекомендуется выкладывать с хэштегами: #Деньотца #Вместеспапой #папарядом #поздравимпапу #Алтайскийкрай #РДШ22 #РДШ

rubtsovskmv.ru

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