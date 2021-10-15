Рубцовск: В Алтайском крае пройдут акции ко Дню отца | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: astromeridian.su
В этом году президентом Владимиром Путиным был официально учрежден День отца. Согласно указу в России его будут праздновать в третье воскресенье октября. Так что в этом году, 17 октября, российские папы впервые отметят свой официальный день.
С 11 по 17 октября по стране проводятся акции, приуроченные к новому празднику.
- “Отец-образец”
Учащимся предлагается поздравить отца с праздником, а затем выложить видео или пост с фотографией и рассказом о поздравлении в социальной сети «ВКонтакте».
- “К отцу на работу”
В рамках акции участники могут провести один день на работе с отцом, а затем рассказать о его профессии и поделиться своими эмоциями.
- “Зарядка с папой”
Ребенок снимает видео, как он вместе с отцом делает утреннюю зарядку. Для придания атмосферности можно ускорить видео и добавить эффекты и музыку.
- “Папин совет”
Задание для площадки TikTok: снять видео и рассказать в нем о трех лучших советах своего отца.
- “Папа может!”
У каждого отец – супергерой. И у каждого свои суперспособности. Необходимо снять на видео главные сверхспособности родителя.
- “Дело с папой”
Выбрать занятие, которое можно сделать с папой совместно, к примеру, создать новое изобретение: кормушку для птиц, автомобиль из подручных материалов, самодельные игрушки. Процесс снять на видео.
- “Отцово древо”
Юному участнику предлагается провести целое генеалогическое исследование – узнать родословную отца, дедушки и прадедушки по папиной линии, а затем описать это и приложить фотографии.
Все фото и видео рекомендуется выкладывать с хэштегами: #Деньотца #Вместеспапой #папарядом #поздравимпапу #Алтайскийкрай #РДШ22 #РДШ