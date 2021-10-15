Рубцовск: Педагоги Рубцовска – лучшие в Алтайском крае | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В концертном зале “Сибирь” города Барнаула прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. 80 педагогов Алтайского края получили различные награды, премии и поощрения, сообщает Министерство образования и науки региона.

В число лучших педагогических работников края вошли пятеро педагогов Рубцовска. Двое – в номинации “Педагогические работники дошкольных образовательных организаций, ставшие призерами и лауреатами краевого конкурса “Воспитатель года”:

Любовь Киселева, воспитатель (детский сад № 57 “Аленушка”);

Оксана Перова, воспитатель (детский сад №1 “Жар-птица”).

В номинации “Молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности от 1 года до 3-х лет, активно применяющие инновационные образовательные технологии в процессе обучения” в числе лучших признана рубцовчанка Надежда Матюшкина, воспитатель (детский сад №53 “Топтыжка”).

В номинации “Лучшие педагогические династии, внесшие значительный вклад в развитие системы образования Алтайского края” в число победителей вошла Оксана Решетько, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, педагог-психолог (детский сад №54 “Золотой ключик”).

В номинации “Преподаватели специальных дисциплин, преподаватели

общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных организаций, ставшие победителями краевого конкурса профессионального мастерства “Преподаватель года” в число лучших вошла Ирина Большина, преподаватель педагогики Рубцовского педагогического колледжа.

Участницы конкурса награждены благодарственным письмом губернатора Алтайского края Виктора Томенко и денежной премией.

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