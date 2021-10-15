ГОРНЯК22 16.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские предприниматели успешно прошли обучение по ведению бизнеса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото: altsmb.ru

12 октября в Центре “Мой бизнес” завершилась акселерационная программа “Точки роста вашего бизнеса: Найти и активировать” для социальных предпринимателей Алтайского края. Обучение прошли 20 представителей Барнаула, Алейска, Бийска и Рубцовска.

Как сообщает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в течение шести недель в онлайн и оффлайн-режиме участники анализировали стратегии ведения бизнеса, прорабатывали свое дело вместе с наставниками – опытными предпринимателями.

На заключительном этапе состоялась открытая защита бизнес-проектов. После презентации эксперты дали участникам рекомендации и указали на новые возможности развития своего дела.

“Благодаря акселерационной программе участники получили опыт работы с наставниками, обменялись опытом с другими участниками, и, что немаловажно, научились пользоваться инструментами государственной финансовой поддержкой”, – заключают в ведомстве.

rubtsovskmv.ru

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