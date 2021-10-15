Рубцовск: Россиян лишат права выбирать управляющую компанию | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Россиян могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом. А в платежке за услуги ЖКХ может появиться новая строчка, пишут “Известия” со ссылкой на источник в Торгово-промышленной палате.

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года разработана Минстроем РФ. По ней предполагается, что до 2030 года будут проведены мероприятия по улучшению управления жилищным фондом. Среди них – внедрение единых стандартов обслуживания, изменения в государственном жилищном надзоре и лицензировании управления домами.

Именно по данной стратегии в России планируется создание региональных операторов по управлению жильем. Если сейчас выбирать управляющую компанию могут сами жильцы многоквартирных домов, то регоператоры будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур.

“Впрочем, стратегия предполагает, что регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Но средства для этого, видимо, будут собирать с жильцов”, – отметили эксперты.

По словам председателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова, определенная сумма будет добавлена к плате за содержание домов. Средства будут отчисляться регоператорам, которые будут накапливать средства на счетах и определять, что относится к нарушениям, которые покрываются из этого фонда, а что нет.

rubtsovskmv.ru