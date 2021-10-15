Рубцовск: Рубцовчан ждут на фестивале науки для детей и взрослых | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В субботу, 16 октября, в центральной городской библиотеке Рубцовска стартует фестиваль “Наука без скуки”. Организаторы приглашают всех желающих освежить или получить новые знания по естественным и техническим наукам. В программе мероприятия будут не только лекции, но и просмотры научно-познавательных фильмов, демонстрация опытов, фокусы и не только.

Расписание фестиваля следующее:

Отдел искусств (семейная программа):

13.00 – “Как рождалась Земля” – интерактивная лекция о происхождении континентов, движении и плотности горных пород, знакомство с коллекцией минералов и окаменелостей, а также:

– воссоздание “первичного бульона”;

– изготовление сувениров из эпоксидной смолы.

14.00 – кино “Байкал. Удивительные приключения Юмы”: документальный фильм о любопытной нерпе, которая совершила далекое путешествие.

Абонемент (творческая мастерская):

15.00 – “ЭБРУ: рисуем на воде”

16.30 – “Волшебница вода”: фокусы и опыты с водой

Читальный зал (Лаборатория знаний):

15.30 – “H2O. Загадки воды”: лекция кандидата химических наук Н.Н.Аветисян (РИИ);

16.00 – “Алей: знакомый и неизвестный”: почему так называется, где начинается, каким был в древности, можно ли добраться по воде из Алея до Амура и другие интересные факты.

16.30 – “Великая тайна воды”: виртуальная викторина.

17.30 – “IT-специальности начинаются с детских увлечений”: “Робот-слон”, программирование, 3d-моделирование от центра “UNIKUM”.

ВХОД СВОБОДНЫЙ. Телефон для справок: 4-61-34.

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