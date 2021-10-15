Рубцовск: Минздрав просит врачей-пенсионеров вновь выйти на работу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Министерство здравоохранения обращается к пожилым врачам с просьбой вернуться к работе. Ранее из-за ситуации с COVID-19 специалисты старшего возраста ушли на изоляцию или вовсе на пенсию. Теперь работников призывают вакцинироваться и возвращаться на свои рабочие места, сообщает “Интерфакс”.

“Поскольку были объявлены мероприятия по изоляции, многие лица старшего возраста ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые отошли от медпрактики, предлагаем вернуться”, — заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания профильного комитета Госдумы.

Тем временем в России наблюдается новый всплеск заболеваемости, смертность от COVID-19 растет. Сейчас в стране на лечении от COVID-19 находятся более 1,1 млн пациентов.

“Это высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную систему”, — подчеркнул Мурашко.

rubtsovskmv.ru