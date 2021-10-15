Рубцовск: Рубцовские школьные столовые смогут побороться за звание лучшей в России | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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11 октября стартовал конкурс на лучшую школьную столовую, организованный Министерством просвещения России и Всероссийским педагогическим собранием. Его цель – распространение лучшего опыта организации питания учащихся в школах всех регионов страны.

Поучаствовать в соревновании могут любые школьные столовые страны, а также работники столовых городских и сельских школ. Конкурсантов будут оценивать настоящие эксперты из индустрии питания, отмечают в Министерстве образования и науки Алтайского края.

Конкурс проводится в три этапа: муниципальный – с 11 октября по 20 октября, региональный – с 21 октября по 5 ноября и федеральный – с 8 ноября по 1 декабря текущего года.

Справка: В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с текущего учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ.

rubtsovskmv.ru