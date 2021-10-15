ГОРНЯК22 16.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Техника спасателей к зиме готова | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Фото: 22.mchs.gov.ru

Как гласит народная мудрость: «Готовь сани летом, а телегу зимой». И не зря. Суровая сибирская зима не за горами. Главное – встретить это время года во всеоружии.

Подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю активно готовятся к работе в зимний период. Проводят смотр техники.

По опыту прошлой зимы в крае редкая неделя обходилась без штормового предупреждения. Перекрывались дороги, подразделениям МЧС и взаимодействующим службам приходилось оказывать помощь людям в самых сложных погодных условиях. Зачастую работать приходилось при экстремальных обстоятельствах. Техника спасателей всегда в боевой готовности.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю сообщает, что пожарные, спасатели и все реагирующие подразделения готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи пострадавшим. Но и сами граждане должны не забывать – неприятную ситуацию лучше предотвратить, нежели искать пути решения, оказавшись в ней.

rubtsovskmv.ru

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