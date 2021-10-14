Рубцовск: В Рубцовске повысится стоимость проезда в троллейбусах | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

С 1 ноября в Рубцовске на троллейбусных маршрутах №1 и №2 вырастет стоимость проезда. Теперь цена одной поездки станет 23 рубля, на один рубль дороже, информирует официальный сайт городской администрации.

Стоимость месячного проездного билета в городском электротранспорте для учащихся общеобразовательных учреждений составит 420 рублей, для студентов – 840 рублей, для граждан ‒ 1000 рублей, для организаций ‒ 1200 рублей.

“Повышение стоимости объясняется возросшими расходами на обслуживание подвижного состава, страховые выплаты и расходные материалы”, – добавляют в администрации Рубцовска.

Цена проезда в маршрутках пока остаётся на прежнем уровне – 24 рубля за поездку.

rubtsovskmv.ru