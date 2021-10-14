Рубцовск: Рубцовчанам расскажут, как покорить небо | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото educaltai.ru

Сегодня, 13 октября в 11:00 по московскому времени школьники Рубцовска и всей России смогут узнать об уникальной профессии оператора беспилотных летательных аппаратов. Открытый онлайн-урок для всех желающий пройдёт в рамках проекта “Шоу профессий”, сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

Во время эфира подробно расскажут о применении беспилотников в самых разных сферах – в строительстве, киноиндустрии, промышленном производстве, военном деле и тд. Кроме этого, зрители узнают о том, где и как получить профессию оператора беспилотных летательных аппаратов.

Вести программу и отвечать на вопросы будут эксперты своего дела:

Владимир Воронин, сертифицированный эксперт компетенции “Эксплуатация беспилотных авиационных систем” WorldSkills Russia;

Екатерина Сорина, победитель в номинации “Прорыв в освоении новой компетенции” (авиа) по итогам смены “Промышленная элита–2035» WorldSkills Russia в ВДЦ “Орлёнок”;

Татьяна Карпова, менеджер компетенции “Летающая робототехника” WorldSkills Russia;

Юлия Шишканова, менеджер по юниорам компетенции “Летающая робототехника” WorldSkills Russia.

Прямая трансляция будет доступна на портале, в официальном сообществе Минпросвещения России, на официальной странице проекта “Шоу профессий” и на YouTube-канале.

Справка: проект “Шоу профессий” запущен в 2020 году по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта “Успех каждого ребёнка” национального проекта “Образование”. Федеральный оператор проекта – Институт развития профессионального образования.

Главная цель проекта – ранняя профориентация школьников. В каждом выпуске подробно рассказывается о наиболее востребованных рабочих профессиях в доступной и интересной для учащихся форме.

rubtsovskmv.ru