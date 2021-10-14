Рубцовск: В Рубцовске ищут очевидцев ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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11 октября около 20:20 произошла авария в районе дома № 193 на пр-те Ленина. Неустановленный водитель на серой иномарке выворачивая налево с ул. Сельмашской на пр-т Ленина сбил пешехода.

По информации Госавтоинспекции Рубцовска пострадавшая – девушка – переходила улицу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. После наезда водитель с пассажиром довезли рубцовчанку до дома на пер. Коммунистический, 30 и скрылись.

“С целью установления обстоятельств произошедшего, убедительная просьба к водителю, причастному к данному происшествию и гражданам, которые располагают какой либо информацией по данному факту, обратиться по адресу: ул. Комсомольская, 238, кабинет № 3, 6. Или позвонить по телефонам: 4-30-38, 4-30-73. Номер дежурной части (круглосуточно) 4-12-10. Анонимность гарантируется”, – добавляют в ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

rubtsovskmv.ru