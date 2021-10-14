Рубцовск: В России стартует «Культурный марафон» про кино | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: typical-moscow.ru

Всероссийская акция «Культурный марафон» продлится с 8 ноября по 10 декабря. В этом году она будет приурочена к знаменательной дате – 125-летию со дня первого киносеанса в нашей стране. В рамках проекта участники смогут поближе познакомиться с миром кино – узнать интересные вещи о его создании и о приемах, используемых в различных фильмах.

Как поясняют в Министерстве образования и науки Алтайского края, цель «Культурного марафона» – увлечь школьников новым предметом, познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. Изучая и обсуждая кино, участники учатся анализировать художественные произведения и формулировать своё мнение. В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

Организаторы проекта – Министерство культуры Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и «Яндекс».

Присоединиться к марафону могут все желающие – достаточно зарегистрироваться по ссылке. Также у участников есть шанс получать призы, грамоты и сертификаты.

Справка: Первый «Культурный марафон» прошёл в 2019 году и был посвящён миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой года стала культура народов России.

rubtsovskmv.ru