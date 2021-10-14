Рубцовск: «Жар-птица» стремится в Париж: в Рубцовске пройдёт концерт-спектакль для сбора средств | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Многие мечтают поехать в Париж – город романтики, своими глазами увидеть Эйфелеву башню и Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris). Но для такой поездки нужна не только виза, но и серьёзные финансовые возможности.

Образцовый детский хореографический коллектив Алтайского края “Жар-птица” в Рубцовске знают многие. Недавно ребята получили официальное приглашение для участие в фестивале танца, который пройдет 6 января 2022 года в столице Франции. Со всей России приглашения получили 56 коллективов, а “Жар-птица” стали пока единственными и первыми гостями из Алтайского края.

Однако, денег на такую поездку у хореографов нет. Поэтому, 15 октября в 18:00 в городском дворце культуры “Тракторостроитель” коллектив устраивает концерт-спектакль “Это касается нас”. Полученные средства пойдут как раз сборы для поездки в Париж.

rubtsovskmv.ru