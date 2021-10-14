Рубцовск: Медработники Алтайского края отправятся на зарубежную стажировку | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Алтайского края

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов провел встречу со специалистами медицинских учреждений, которые скоро отправятся на стажировку за рубеж.

Подготовку проекта в ведомстве начали еще в 2020 году, но из-за сложившейся эпидемиологической обстановки реализовать намеченные планы не получилось. Работу продолжили уже в этом году.

8 июля с участием руководителя ведомства состоялось заседание комиссии. Из десяти представленных проектов выбрали подготовленный в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре «ДАР». Тема проекта – «Интенсивная терапия в неонатологии». Кроме того, комиссия приняла решение о включении в проект Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

На встрече с министром медики детально обсудили направления, которые хотели бы улучшить, благодаря зарубежным стажировкам. Дмитрий Попов заверил, что министерство готово закупить оборудование, необходимое для внедрения современных технологий выхаживания младенцев. Он также отметил, что в регионе проект зарубежных стажировок осуществляется впервые, и именно от его итогов зависит дальнейшее развитие нового направления.

В ведомстве сообщают, что местом стажировки врачей Алтайского края выбрана детская больница UAB «Medical Education & Partnership» (Вильнюс, Литва). Туда отправятся три команды по три человека (врач и медицинские сестры), всего девять специалистов.

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