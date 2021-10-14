ГОРНЯК22 14.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские лыжники продемонстрировали отличную общефизическую подготовку | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото: СШ «Спарта»

10 октября в Алтайском крае состоялись региональные соревнования среди лыжников по общефизической подготовке. Соревнования проходили на лыжной базе Родинской ДЮСШ. Рубцовск представляли воспитанники СШ “Спарта” и продемонстрировали отличные результаты.

В силовой гимнастике бронзовым призером стал Андрей Бобров (юноши 2004-2005 г.р.), первые места завоевали Анастасия Галушкина, Артем Чилеев (юноши и девушки 2006-2007 г.р.), Диана Борисенко (юноши, девушки 2008-2009 г.р.), Кира Шнайдер (мальчики, девочки 2010 г.р. и младше), второе место у Егора Боброва (юноши, девушки 2008-2009 г.р.), третье-четвертое – у Людмилы Парамоновой (мальчики, девочки 2010 г.р. и младше).

В многоскоке победителями стали Андрей Бобров, Егор Бобров и Кира Шнайдер. Серебряный призер – Анастасия Галушкина; бронзовый – Мария Богачева (юноши, девушки 2008-2009 г.р.).

В кроссе воспитанники “Спарты” завоевали сразу четыре первых места. Это Анастасия Галушкина, Егор Бобров, Мария Богачева, Людмила Парамонова. Серебряным призером стала Кира Шнайдер.

В общем зачете победили Анастасия Галушкина, Мария Богачева, Егор Бобров, Кира Шнайдер. На вторую ступень пьедестала поднялась Диана Борисенко, а бронзовыми призерами названы Андрей Бобров и Людмила Парамонова.

rubtsovskmv.ru

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