Рубцовск: 14 октября в Рубцовске пройдут пожарно-тактические учения | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Завтра, 14 октября, В Рубцовске пройдут пожарно-тактические учения. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, аналогичные тренировки состоятся по всему Алтайскому краю на территории местных пожарно-спасательных гарнизонов.

В 12 муниципалитетах учениях помимо пожарной охраны примут участие силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Огнеборцам предстоит изучить конкретные объекты, ознакомиться с планировкой и особенностями, а также взаимодействовать с персоналом.

Для проведения тренировки выбраны социально значимые объекты или объекты с массовым пребыванием людей. Нарпимер, детские сады, спортивные школы, торговые центры, учреждения здравоохранения, предприятия пищевой промышленности. В Рубцовске это будет “РубТЭК”.

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