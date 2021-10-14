ГОРНЯК22 14.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчане вновь смогут пользоваться мелкими купюрами | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото: recyclemag.ru

Такую возможность не исключает Центробанк. Зампредседателя Банка России Михаил Алексеев подчеркнул, что себестоимость монет становится все выше. А покрытие мелких купюр специальным защитным составом поможет вернуть их «в качестве долговечного и в то же время более дешевого и удобного в транспортировке, чем монета, платёжного инструмента».

«Сегодня мы также анализируем перспективы возвращения в оборот банкнот мелких номиналов, в том числе десятирублёвых, которые могли бы обращаться наряду с аналогичными монетами», – цитирует Алексеева «Парламентская газета».

Напомним, что ранее зампредседателя заявил о появлении в России новых сторублевых купюр. Их введут в оборот до конца 2022 года.

rubtsovskmv.ru

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