ГОРНЯК22 14.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: «Татами дружбы» в Рубцовске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото dudk.ru

10 октября в спортивном комплексе “Юбилейный” прошло очередное первенство Рубцовска по киокусинкай каратэ “Татами дружбы”.

По итогам соревнований воспитанники секции киокусинкай каратэ ДЮ ДК “Черёмушки” заняли следующие места в турнире:

  • Кумитэ – 1 место – Кирилл Гвоздев, Владислава Забродина, Ольга Демидова и Валерия Овчинникова;
  • 2 место – Анастасия Лютова, Арина Перова, Арина Кучина, Руслан Васильев,            Валерия Кузнецова, Артём Поперечнев, Юрий Матвеев и Александр Подвигин;
  • 3 место – Людмила Гвоздкова, Анастасия Заварихина, Арина Байцур, Артём Шлеин и Александра Смирнова.
  • Ката – 1 место – Руслан Голяшов.

Тренеры секции – Владимир Голдобин, Александр Попов и Александр Валов.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Медработники Алтайского края отправятся на зарубежную стажировку | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Медработники Алтайского края отправятся на зарубежную стажировку | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Алтайского края Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов провел встречу со специалистами медицинских учреждений, которые скоро...
Рубцовск: «Жар-птица» стремится в Париж: в Рубцовске пройдёт концерт-спектакль для сбора средств | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: «Жар-птица» стремится в Париж: в Рубцовске пройдёт концерт-спектакль для сбора средств | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago
Фото vk.com Многие мечтают поехать в Париж – город романтики, своими глазами увидеть Эйфелеву башню и Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris). Но...

Читать по теме:

ВТОПЕ: