Рубцовск: «Татами дружбы» в Рубцовске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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10 октября в спортивном комплексе “Юбилейный” прошло очередное первенство Рубцовска по киокусинкай каратэ “Татами дружбы”.
По итогам соревнований воспитанники секции киокусинкай каратэ ДЮ ДК “Черёмушки” заняли следующие места в турнире:
- Кумитэ – 1 место – Кирилл Гвоздев, Владислава Забродина, Ольга Демидова и Валерия Овчинникова;
- 2 место – Анастасия Лютова, Арина Перова, Арина Кучина, Руслан Васильев, Валерия Кузнецова, Артём Поперечнев, Юрий Матвеев и Александр Подвигин;
- 3 место – Людмила Гвоздкова, Анастасия Заварихина, Арина Байцур, Артём Шлеин и Александра Смирнова.
- Ката – 1 место – Руслан Голяшов.
Тренеры секции – Владимир Голдобин, Александр Попов и Александр Валов.