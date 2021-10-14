Рубцовск: Заявление на выплату школьникам можно подать до 1 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю напоминает родителям: приём заявлений на единовременную выплату школьникам в десять тысяч рублей ведется до 1 ноября. Если в семье несколько детей, на которых полагается выплата, заполняется одно общее заявление.

На сегодняшний день в регионе единовременную выплату получили родители 341 616 школьников. Это более 98% от прогнозируемого количества детей, имеющих право на финансовую поддержку.

Выплата предоставляется семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающимся в школе или интернате. Финансовая поддержка распространяется на детей, которым шесть лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 и 23 года – не ранее 3 июля 2021 года. Родители и дети, на которых оформляется выплата, должны иметь российское гражданство и проживать в Российской Федерации.

Подать заявление через портал Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда – единственное, что нужно для получения выплаты. Все необходимые сведения из других организаций ПФР запросит самостоятельно. Доставка единовременной выплаты производится только на банковский счет, реквизиты которого будут указаны в заявлении.

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