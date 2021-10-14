ГОРНЯК22 14.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске выбран лучший студенческий отряд | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Фото: ССО «Авангард»

8 октября в Молодежном центре «Точка» прошёл конкурс профессионального мастерства среди студенческих строительных отрядов. Участники разработали и представили проекты, посвященные 85-летию Алтайского края.

По итогам конкурса почетное 1 место занял студенческий строительный отряд “Авангард” со своим проектом “Красота родного края”. Он направлен на создание первого арт-объекта в городе Рубцовске с целью информирования жителей города о природных достопримечательностях Алтайского края.

“Серебро” на конкурсе взял отряд “Рубин”. На суд жюри ребята представили проект интерактивного музея “История прошлого в технологиях будущего”.

Обе команды получили неоценимый опыт в создании подобных проектов и продемонстрировали свои профессиональные навыки.

rubtsovskmv.ru

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