ГОРНЯК22 14.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Юмористы Рубцовска – объединяйтесь | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото vk.com

30 октября в Алтайском крае стартует новый, пятый сезон региональной Юниор-Лиги КВН. В нём команды будут состязаться за право представить свой край на следующем Международном Фестивале детских команд КВН, который ежегодно проходит в Анапе.

До 17 октября желающие принять участие в мероприятии могут подать свои заявки в официальную группу Лиги в социальной сети ВКонтакте. По словам организаторов, к участию приглашаются команды от учебных заведений или общественных движений Алтайского края, возраст игроков – до 18 лет.

Фестиваль стартует в Краевом дворце молодёжи (г. Барнаул). Напомним, что прошлый сезон Лиги проходил в дистанционно. Заявки подали 22 команды из Алтайского края и других регионов страны. До гала-концерта дошли 12 коллективов.

Справка: Юниор-Лига КВН Алтайского края с 2016 года подтверждает статус единственного официального Представительства Всероссийской Юниор-Лиги Международного Союза КВН на территории региона. Основным организатором Юниор-Лиги в крае является АКО “Российский Союз Молодежи” при поддержке Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края и Министерства образования и науки региона.

rubtsovskmv.ru

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