ГОРНЯК22 14.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Возвращают свет, сохраняют жизнь | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: tengrinews.kz

По статистике Госавтоинспекции, наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Большая часть аварий со смертельным исходом случается в условиях плохой видимости: в тёмное время суток или когда на улице плохая погода (дождь, туман или снегопад).

“Авария происходит, когда водитель не видит вышедших на проезжую часть людей и следовательно, не успевает среагировать – остановиться или отвернуть. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием”, – отмечают в ведомстве.

Особенно актуально это сейчас, в осенне-зимний период, когда дети и подростки возвращаются с учёбы. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям обеспечить ребенка световозвращающими элементами, а также контролировать их ношение. Прикреплять “отражатели” можно к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, так чтобы при переходе через проезжую часть на них падал свет фар автомобилей, и они всегда были видны водителю. А лучше и вовсе купить ребёнку одежду на которой уже нашиты подобные элементы.

“Необходимо также научить ребенка соблюдать правила дорожного движения, рассказать, как опасно переходить улицу в неположенном месте или играть возле проезжей части. Безопасность ребёнка – это ответственность взрослых. Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок “засветился” на дороге”, – добавляют в ГИБДД Рубцовска.

ГОРНЯК22 14.10.2021 ГОРНЯК22 14.10.2021

rubtsovskmv.ru

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