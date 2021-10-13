Рубцовск: В России стартовала рекламная кампания переписи населения | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: www.gov.spb.ru

Федеральная рекламная кампания Всероссийской переписи населения продлится до 14 ноября. Ее цель – информирование жителей страны о сроках и способах проведения переписи. Для этого разработан телевизионный ролик «Как мы создаем будущее».

«Эмоциональная задача роликов напомнить людям, как важны даже самые обычные повседневные поступки. Прогулка в парке, просмотр кино, звонок близким – любое действие, и даже просто улыбка создает наше будущее. В простых, но близких каждому сюжетах любой сможет узнать себя», – прокомментировала генеральный директор агентства КРОС.Маркетинг Наталья Живая.

Как сообщает пресс-служба, кинолента о способах прохождения переписи появится 20 октября на портале «Госуслуги». Помимо этого, в эфир выйдут десять радио-роликов. Каждый поддерживает тему коммуникации: любым поступком мы создаем будущее, и участие в переписи – один из них.

Справка: Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

rubtsovskmv.ru