Рубцовск: Начат прием предложений о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Рубцовска Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Начался прием предложений о кандидатурах на муниципальную должность председателя Контрольно-счетной палаты города Рубцовска Алтайского края. В соответствии со статьей 5 Положения о Контрольно-счетной палате города Рубцовска Алтайского края, утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.11.2017 № 69, предложения о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты города вносятся в городской Совет депутатов Главой города, председателем Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, депутатами городского Совета депутатов – не менее одной трети от установленного числа депутатов городского Совета депутатов, комитетами городского Совета депутатов.

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ “Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований” (с изменениями), на должность председателя назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции. Все требования к кандидатуре на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования подробно изложены в статье 7 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ.

Лица, претендующие на замещение вакантной муниципальной должности председателя Контрольно-счетной палаты города и соответствующие указанным требованиям, могут до 12.11.2021 обратиться к должностным лицам, указанным в статье 5 Положения, чтобы указанные должностные лица внесли в городской Совет депутатов предложения о соответствующих кандидатурах на должность председателя КСП.

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