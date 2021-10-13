Рубцовск: В Рубцовске с 18 по 20 октября пройдут профилактические работы на ТВ и радио | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Рубцовске совсем скоро пройдут профилактические работы на телевизионных и некоторых радиоканалах. Как сообщают в краевом филиале РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть), возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Отключение будет проводиться в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

Так, 18 октября в городе запланирована профилактика на телеканалах первого и второго мультиплексов, а также на радиоканалах “Мир”, “Вести FM”. Вещания не будет с 02:00 до 11:00 (время местное). На волне “Радио России” профилактика пройдёт с 5:00 до 11:00, а на радио “Маяк” – с 06:11 до 11:00.

20 октября вещание приостановлено на радиоканалах “Милицейская волна” и “Катунь FM”. Здесь отключение эфира состоится с 08:00 до 11:00.

“Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Приносим извинения за возможные неудобства”, – добавляют в РТРС.

rubtsovskmv.ru