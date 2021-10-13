Рубцовск: Рубцовские «Акварели» – лауреаты Международного конкурса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Второй Международный дистанционный конкурс «Я в космосе» проходил с 1 по 30 сентября. В нем поучаствовал и заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края, образцовый ансамбль современного танца “Акварели”. Рубцовские артисты представили творческие работы старшей и средней группы воспитанников.

Жюри, в состав которого вошли настоящие эксперты, высоко оценило хореографическое мастерство исполнителей. По итогам конкурса ансамблю вручены дипломы лауреатов I и II степени в двух номинациях – «Эстрадный танец» и «Народный стилизованный танец».

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