ГОРНЯК22 14.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские «Акварели» – лауреаты Международного конкурса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Второй Международный дистанционный конкурс «Я в космосе» проходил с 1 по 30 сентября. В нем поучаствовал и заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края, образцовый ансамбль современного танца “Акварели”. Рубцовские артисты представили творческие работы старшей и средней группы воспитанников.

Жюри, в состав которого вошли настоящие эксперты, высоко оценило хореографическое мастерство исполнителей. По итогам конкурса ансамблю вручены дипломы лауреатов I и II степени в двух номинациях – «Эстрадный танец» и «Народный стилизованный танец».

rubtsovskmv.ru

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