Рубцовск: Плюс восемь медалей в копилке рубцовских боксёров | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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С 6 по 9 октября в краевой спортивной школе олимпийского резерва “Алтайский ринг” (г. Барнаул) прошёл турнир по боксу, посвященный десятилетию со дня образования СШОР. Участие в соревнованиях приняли более 160 ребят из 12 муниципалитетов Алтайского края. Состязания проводились среди спортсменов 2005-2010 годов рождения.
Спортивную честь Рубцовска отстаивали воспитанники отделения бокса спортивной школы №1. По итогам соревнований ребята стали победителями и призерами в своих весовых категориях:
- 1 место – Виктор Михайлов;
- 2 место – Евгений Иванов;
- 3 место – Александр Нестеренко;
Дамир Бекпаев;
Ангелина Лавлинская;
Вадим Еремин;
Александр Воронин;
Артур Ибрагимов.
Тренеры рубцовчан – Севагин А.В. и Рыков И.В.