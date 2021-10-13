ГОРНЯК22 14.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Плюс восемь медалей в копилке рубцовских боксёров | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото vk.com

С 6 по 9 октября в краевой спортивной школе олимпийского резерва “Алтайский ринг” (г. Барнаул) прошёл турнир по боксу, посвященный десятилетию со дня образования СШОР. Участие в соревнованиях приняли более 160 ребят из 12 муниципалитетов Алтайского края. Состязания проводились среди спортсменов 2005-2010 годов рождения.

Спортивную честь Рубцовска отстаивали воспитанники отделения бокса спортивной школы №1. По итогам соревнований ребята стали победителями и призерами в своих весовых категориях:

  • 1 место – Виктор Михайлов;
  • 2 место – Евгений Иванов;
  • 3 место – Александр Нестеренко;
    Дамир Бекпаев;
    Ангелина Лавлинская;
    Вадим Еремин;
    Александр Воронин;
    Артур Ибрагимов.

Тренеры рубцовчан – Севагин А.В. и Рыков И.В.

ГОРНЯК22 14.10.2021

rubtsovskmv.ru

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