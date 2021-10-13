Рубцовск: Плюс восемь медалей в копилке рубцовских боксёров | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото vk.com

С 6 по 9 октября в краевой спортивной школе олимпийского резерва “Алтайский ринг” (г. Барнаул) прошёл турнир по боксу, посвященный десятилетию со дня образования СШОР. Участие в соревнованиях приняли более 160 ребят из 12 муниципалитетов Алтайского края. Состязания проводились среди спортсменов 2005-2010 годов рождения.

Спортивную честь Рубцовска отстаивали воспитанники отделения бокса спортивной школы №1. По итогам соревнований ребята стали победителями и призерами в своих весовых категориях:

1 место – Виктор Михайлов;

2 место – Евгений Иванов;

3 место – Александр Нестеренко;

Дамир Бекпаев;

Ангелина Лавлинская;

Вадим Еремин;

Александр Воронин;

Артур Ибрагимов.

Тренеры рубцовчан – Севагин А.В. и Рыков И.В.

rubtsovskmv.ru