ГОРНЯК22 14.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске проходит этап Всероссийской олимпиады школьников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Всероссийская олимпиада школьников – интеллектуальное соревнование, в котором может принять участие любой учащийся. Её основная задача – выявить одаренных детей, мотивировать их к углубленному изучению предметов, развитию творческих способностей и поиску нестандартного решения поставленных задач. Всероссийская олимпиада для учащихся школ – целая система олимпиад по предметам, входящих в общеобразовательную программу. Участвовать в олимпиаде ответственно и почетно. Для школьника, участвующего в такой олимпиаде, это отличная возможность показать накопленный багаж знаний. А в случае победы – возможность получить преимущество при поступлении в лучшие университеты России.

По традиции Всероссийская олимпиада начинается со школьного этапа. В нем может участвовать каждый ученик, желающий испытать себя в этом интеллектуальном состязании. В Рубцовске старт школьному этапу был дан 1 октября. Олимпиады проводятся для обучающихся с 4 по 11 класс по 19 общеобразовательным предметам. В соответствии с единым графиком проведения сегодня проходят олимпиады по русскому и иностранному языку для учащихся четвертых классов школ города. А уже завтра выпускники начальной школы проверят свои знания в дисциплинах «Обществознание» и «Математика».

rubtsovskmv.ru

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