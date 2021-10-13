Рубцовск: Рубцовские школьники поучаствуют в олимпиаде Крайизбиркома | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: ichip.ru

Более 500 заявок на участие в онлайн-олимпиаде поступило в краевую избирательную комиссию. По сообщению пресс-службы, участниками соревнования стали ребята из 27 муниципальных образований края, а также соседних регионов: Башкирии, Хакасии и Красноярского края.

Проверят свои знания и молодые жители Рубцовска – пятеро учащихся из школы №19 и один из школы №10 «Кадетский корпус юных спасателей». 28 участников – из Рубцовского района, Зеленодубравинской, Веселоярской, Куйбышевской и Бобковской школ.

В олимпиаде также принимают участие шесть студентов СПО Рубцовского института (филиала) Алтайского государственного университета и пять из Рубцовского педагогического колледжа.

Интеллектуальное состязание состоит из двух частей – ребятам предстоит выполнить тестовые задания и решить ситуационные задачи по теме.

Олимпиада пройдет в специальном разделе обучающего портала Крайизбиркома.

rubtsovskmv.ru