ГОРНЯК22 14.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Золотые надежды гимнасток Рубцовска | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото instagram.com

Воспитанницы отделения художественной гимнастики спортивной школы №1 Рубцовска стали призерами соревнований “Золотые надежды”. Мероприятие прошло в краевой столице с 9 по 10 октября.

По итогам соревнований рубцовчанки завоевали места в следующих номинациях:

  • 2 место по программе I юношеского спортивного разряда в групповых упражнениях 2013-2014 г.р. – группа “Карамельки” (Софья Лобачева, Ксения Касмакова, Евгения Верховод, Дарина Боброва и Варвара Клименко);
  • 3 место по программе I спортивного разряда в групповых упражнениях 2009-2010г.р. – группа “Звездочки” (Анна Логунова, Алина Ефремова, Марина Кухаренко, Дарья Якубовская, Маргарита Прилуцкая и Анна Шадрина);
  • 3 место по программе КМС в групповых упражнениях (Дарья Дмитриева, Елизавета Калинина, Елизавета Князева, Мирослава Руденко, Ангелина Шульман и Виктория Оверко).

Тренеры рубцовских гимнасток – Людмила Баева и Вера Черкашина.

rubtsovskmv.ru

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