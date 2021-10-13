ГОРНЯК22 14.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске снег: погода на 13 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: altapress.ru

В Алтайском  крае и Рубцовске сегодня, 13 октября, сохранится по-осеннему прохладная погода. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега, гололедные явления, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +3…+8°С.

В Рубцовске пасмурно, в утренние часы слабый снег, во второй половине дня слабый дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный, 3-5 м/с, порывы до 11 м/с. Температура +2…+5°С.

rubtsovskmv.ru

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