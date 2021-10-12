ГОРНЯК22 12.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Девять незанятых граждан на десять рабочих мест | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

Центр занятости населения Рубцовска сообщает о ситуации на рынке труда: на 1 октября 2021 года на учете в качестве безработных состояло 609 человек. В период с января по сентябрь 2021 года за содействием в поиске работы в Центр занятости обратилось 3247 человек, что на 180 человек больше, чем за указанный период прошлого года. Признано безработными 962 человека.

Профориентационные услуги получили 3120 человек, на 2108 человек больше, чем в 2020 году. На профессиональное обучение направлено 134 человека.

С 1,5% до 0,8% снизился уровень официальной безработицы к трудоспособному населению.

2390 – именно столько человек на сегодняшний день нашли работу с помощью Центра занятости населения в этом году (за аналогичный период 2020 года – 1279 человек). 29 безработным гражданам оказано содействие в организации предпринимательской деятельности.

rubtsovskmv.ru

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