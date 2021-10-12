Рубцовск: Юные футболисты Рубцовска отличились в серии соревнований | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото temp-school.ru

С 4 по 7 октября в краевой столице прошёл Турнир по футболу ветерана барнаульской команды “Темп” А.А.Вавилихина. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены 2014 г.р. из Красноярска, Омска, Новосибирска, Новокузнецка и команды из городов Алтайского края – Барнаула и Рубцовска.

Наш город представили две команды: “СШ “Рубцовск-2014” (МБУ СП “СШ “Рубцовск”) и “Сокол-2014” (“Федерация футбола города Рубцовска”). После четырех дней состязаний места в турнирной таблице распределились следующим образом:

1 место – “СШ “Рубцовск-2014” (г. Рубцовск).

Лучший игрок команды – Илья Черкашин;

Лучший игрок команды – Илья Черкашин; 2 место – “Спартак-Юниор-Белые-2014” (г. Новокузнецк);

3 место – “Спартак-Юниор-Красные-2014” (г. Новокузнецк);

4 место – “ДФК “Сокол-2014” (г. Рубцовск).

Лучший игрок команды – Илья Замуруев;

Лучший игрок команды – Илья Замуруев; 5 место – “Темп-Орлы-2014” (г. Барнаул);

6 место – “Темп-Ястребы-2014” (г. Барнаул);

7 место – “Федерация большого футбола-2014” (г. Барнаул);

8 место – “Темп-Соколы-2014” (г. Барнаул).

Кроме футбольных баталий, в программе соревнований приняла участие Федерация шахмат Алтайского края, которая провела с ребятами мастер-классы и турнир по шахматам. Здесь команда “Торпедо” (Сергей Явнов и Иван Класс) от спортивной школы “Рубцовск” заняла пятое место.

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