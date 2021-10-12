Рубцовск: За неделю в Рубцовске произошло 23 аварии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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За прошедшую неделю на территории обслуживания Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский» зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в трёх из которых есть пострадавшие несовершеннолетние.

08 октября в 11: 20 произошла авария на ул. Р.Зорге в районе дома №48. Водитель автомобиля «Тойота Королла» при движении от ул. Сенной в направлении ул. Заводской сбил несовершеннолетнего пешехода 2006 г.р. По информации ГИБДД, подросток переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход получил телесные повреждения.

09 октября в 07:00 на ул. Комсомольской в районе дома № 197 водитель автомобиля «Лада 219110» наехал на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На руках пострадавшего находился четырехлетний ребенок. В результате ДТП пешеход с повреждениями был госпитализирован в КГБУЗ ГБ №1 г.Рубцовска. Ребенок также получил телесные повреждения, но не был госпитализирован.

09 октября около 11:54 произошло ДТП в районе дома № 204 на ул. Комсомольская. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле бордового цвета ехал от пер. Улежникова в направлении пер. Садового. Допустив наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 г.р., с места аварии скрылся. Как сообщает ГИБДД, подросток также пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пострадавший с ушибом правого коленного сустава был осмотрен в медицинском учреждении.

Всего за неделю выявлено 312 нарушения Правил дорожного движения, самыми частыми из них стали непристёгнутые ремни безопасности, нарушения правил пешеходами и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

07 октября сотрудниками Госавтоинспекции проведено ОМП «Пешеход — на переход!», в ходе которого выявлено три водителя, нарушивших ПДД РФ при пересечении нерегулируемых пешеходных переходов и 14 пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

С 09 по 10 октября в Рубцовске прошло профилактического мероприятия «Трезвая дорога». Сотрудниками ГИБДД было проверено 43 водителя, четверо было задержано за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

rubtsovskmv.ru