ГОРНЯК22 12.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Три миллиона саженцев высадят в Алтайском крае в рамках акции «Сохраним лес» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

Все лесничества Алтайского края поддержали экологическую акцию «Сохраним лес». В Тогульском и Ракитовском лесничествах лесовосстановительная компания уже завершилась, а в Тягунском, Залесовском и Степно-Михайловском высаживать деревья начали совсем недавно. Без малого два миллиона саженцев сосны и ели уже высажено на площади 694 гектара. Всего осенью этого года планируется высадить три миллиона саженцев на 112 участках общей площадью 1322 гектара. Помимо этого в рамках экологической акции в регионе до конца октября будут проходить субботники.

Портал Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края сообщает, что экологическая акция по посадке деревьев проходит в рамках национального проекта «Экология». Организаторами и партнерами выступают Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Рослесхоз, автономные некоммерческие организации «Национальные приоритеты» и «Сад Памяти» при поддержке «Молодежки ОНФ» и Всероссийского общества охраны природы.

rubtsovskmv.ru

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