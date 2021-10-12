Рубцовск: В Алтайском крае идёт месячник гражданской обороны | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 1 октября в Алтайском крае начался Месячник гражданской обороны. В рамках этого события на территории нашего региона пройдёт множество мероприятий: открытые уроки в детских садах, школах, училищах и вузах, дни открытых дверей в подразделениях ГУ МЧС России по Алтайскому краю, демонстрация современной и раритетной техники, показные занятия с изучением основных способов защиты населения.

Так, открытые уроки по ОБЖ уже прошли в кадетских классах краевой столицы и Заринска. Сотрудники МЧС рассказали школьникам и персоналу о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации, показали приемы оказания первой помощи. Также ребят ознакомили с перечнем ВУЗов МЧС России, особенностями поступления и вступительными испытаниями.

В рамках Месячника гражданской обороны в Алтайском крае также пройдут учения и тренировки на различных объектах, будут проведены смотры готовности, в том числе нештатных аварийно-спасательных формирований и формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Справка: Гражданская оборона – это комплекс мероприятий, направленных на защиту населения, культурных и материальных ценностей от внешней военной угрозы, а также от природных и техногенных катастроф. День гражданской обороны отмечается в России ежегодно 4 октября.

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