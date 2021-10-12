ГОРНЯК22 12.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Как поступить в вуз мечты расскажет «Родительская академия» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото eduportal44.ru

Алтайский государственный университет запустил проект “Родительская академия”. К участию приглашаются учителя, педагоги-психологи и родители школьников 7-11 классов, пишет сайт Рубцовского педагогического колледжа.

В рамках мероприятия 21 октября 2021 года в 19:00 состоится онлайн-собрание на тему “Выбор профессии – дело серьезное: проблема поколений”. Спикеры – специалисты управления по рекрутингу абитуриентов и психологического центра “PSY-контакт” – расскажут о том, что волнует родителей школьников:

  • как помочь ребенку выбрать профессию?
  • как обсудить планы на семейном совете?
  • как поддержать ребенка и признать его самостоятельность?
  • в каких олимпиадах с 7 класса нужно участвовать, чтобы пополнить портфолио и поступить в вуз мечты вне конкурса?
  • где и как найти актуальную информацию?

“Просим всех, кто желает принять участие в мероприятии зарегистрироваться по ссылке до 21 октября. При заполнении формы можно задать вопросы, на которые хотите получить ответ”, – добавляют организаторы.

Подключиться к собранию можно на YouTube-канале АлтГУ.

rubtsovskmv.ru

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