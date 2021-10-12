ГОРНЯК22 12.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Алтайский край вновь лидирует по числу психических расстройств | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото: bestlj.ru

Алтайский край занял третье место по России по числу пациентов с расстройствами психики за 2020 год. Такая статистика следует из данных Минздрава РФ, которые приводит РИА Новости. Примечательно, что и в прошлых рейтингах регион стабильно занимал 1 и 2 места.

По подсчетам, на 100 тысяч населения всего приходится свыше 5 тысяч жителей с психическими расстройствами. Специалисты отмечают, что такая статистика вовсе не должна пугать – повысилась скорее выявляемость, количество обращений за квалифицированной психиатрической помощью.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано около 5,6 миллиона человек, страдающих психическими расстройствами. Самым распространенным заболеванием в мире, по сведениям ВОЗ, является депрессия. Это одна из основных болезней, приводящих к инвалидности.

rubtsovskmv.ru

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