ГОРНЯК22 12.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Спартакиада дворовых клубов Рубцовска началась | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото: молодой43.рф

9 октября в Рубцовске состоялись соревнования по настольному теннису и шашкам. Мероприятие дало старт комплексной Спартакиаде дворовых спортивных клубов нашего города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Около 50 человек стали участниками турнира. По итогам состязаний победителем по шашкам стала команда дворового спортивного клуба “СКиБ”, второе место заняла команда “Старт”, а бронзовым призёром стала команда “Орлёнок”.

В настольном теннисе места распределились так:

  • 1 место – команда “Орленок”;
  • 2 место – команда “Старт”;
  • 3 место – команда “СКиБ”.

Всего, в рамках Спартакиады, участники будут состязаться в самых различных видах спорта. Борьба за главный приз будет идти на спортивных площадках города целых шесть месяцев – с 24 октября 2021 года по 31 мая 2022 года.

Следующим этапом станут соревнования по мини-футболу, которые пройдут совсем скоро – во время осенних каникул. Там у команд вновь будет шанс показать своё мастерство и померяться силами.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Юные футболисты Рубцовска отличились в серии соревнований | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Юные футболисты Рубцовска отличились в серии соревнований | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago
Фото temp-school.ru С 4 по 7 октября в краевой столице прошёл Турнир по футболу ветерана барнаульской команды “Темп” А.А.Вавилихина. В соревнованиях...
Рубцовск: Три миллиона саженцев высадят в Алтайском крае в рамках акции «Сохраним лес» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Три миллиона саженцев высадят в Алтайском крае в рамках акции «Сохраним лес» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет Все лесничества Алтайского края поддержали экологическую акцию «Сохраним лес». В Тогульском и Ракитовском лесничествах лесовосстановительная компания...
Рубцовск: За неделю в Рубцовске произошло 23 аварии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: За неделю в Рубцовске произошло 23 аварии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago
Фото: diesel-dv.ru За прошедшую неделю на территории обслуживания Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский» зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в трёх из...
Рубцовск: Алтайский край вновь лидирует по числу психических расстройств | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Алтайский край вновь лидирует по числу психических расстройств | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago
Фото: bestlj.ru Алтайский край занял третье место по России по числу пациентов с расстройствами психики за 2020 год. Такая статистика...

Читать по теме:

ВТОПЕ: