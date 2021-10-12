Рубцовск: Спартакиада дворовых клубов Рубцовска началась | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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9 октября в Рубцовске состоялись соревнования по настольному теннису и шашкам. Мероприятие дало старт комплексной Спартакиаде дворовых спортивных клубов нашего города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Около 50 человек стали участниками турнира. По итогам состязаний победителем по шашкам стала команда дворового спортивного клуба “СКиБ”, второе место заняла команда “Старт”, а бронзовым призёром стала команда “Орлёнок”.
В настольном теннисе места распределились так:
- 1 место – команда “Орленок”;
- 2 место – команда “Старт”;
- 3 место – команда “СКиБ”.
Всего, в рамках Спартакиады, участники будут состязаться в самых различных видах спорта. Борьба за главный приз будет идти на спортивных площадках города целых шесть месяцев – с 24 октября 2021 года по 31 мая 2022 года.
Следующим этапом станут соревнования по мини-футболу, которые пройдут совсем скоро – во время осенних каникул. Там у команд вновь будет шанс показать своё мастерство и померяться силами.