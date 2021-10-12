ГОРНЯК22 12.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В рубцовской колонии заключенному прислали флешку в заказном письме | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В Рубцовске заключенному ИК-9 пытались прислать флеш-карту в заказном письме. попытка оказалась неудачной: запрещенный предмет обнаружил сотрудник исправительного учреждения. Он вскрыл письмо в присутствии осужденного и увидел в конверте флешку.

В соответствии с российским законодательством, письма, которые отправляют или получают заключенный, подвергаются цензуре. Не подлежит проверке переписка с письмами, адресованными президенту России, Госдуме, Совету Федерации, региональным омбудсменам, общественным наблюдательным комиссиям и т.д. (есть установленный перечень).

Обычные письма проверяют в течение трех дней, затем передают адресату. А заказные вскрывают  непосредственно в присутствии получателя. Вот как раз во время выполнения установленной законом процедуры флешку и обнаружили. Отправитель установлен, он будет привлечен к административной ответственности.

“Всего с начала 2021 года при попытке доставки в учреждения УИС региона изъято 1,76 гр. наркотических средств, 765 руб., 12 мобильных телефонов, 10 зарядных устройств и 19 сим-карт. В отношении 25 граждан составлены материалы об административных правонарушениях”, – сообщают в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

rubtsovskmv.ru

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