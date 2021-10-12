Рубцовск: В России появятся новые сторублевые купюры | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Новые купюры введут в оборот до конца 2022 года. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев газете «Известия».

Сам эскизный проект купюры уже утвержден, и в следующем году планируется ее изготовление и выпуск в обращение. Однако нынешнюю сторублевку новая заменит еще не скоро.

— Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования, — пояснил Михаил Алексеев.

Уже известно, какие достопримечательности будут украшать лицевую сторону купюры. Это символы столицы России – Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ.

Планируется, что в 2022 году появятся обновленные сторублевки, в 2023-м — тысячные и пятитысячные, в 2024-м — пятисотрублевые купюры, а в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые.

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