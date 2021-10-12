Рубцовск: Рубцовский драматический театр открыл новый сезон | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: rubdramteatr.ru

8 октября в Рубцовском драматическом театре был официально открыт новый театральный сезон. Об этом сообщил директор учреждения Станислав Спивак.

84-й сезон начался премьерным показом спектакля «Дамский портной» по одноимённой пьесе французского драматурга Жоржа Фейдо. В спектакле задействованы 12 артистов. Постановщиком стал приглашенный режиссер Константин Яковлев. Также над представлением работали специалисты из Новосибирска Каринэ Булгач и Елена Алексеева.

Всё это стало возможным благодаря Федеральной Программе поддержки театров малых городов России, в которой Рубцовский драматический театр принимает участие не первый год.

Также в театре вовсю идут репетиции еще одной картины, теперь для семейного просмотра – «Принцесса на горошине».

rubtsovskmv.ru